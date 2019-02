18 febbraio 2019- 12:33 Pd: Martina con Calenda a Bergamo e Roma

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - "Domani sera a Bergamo e mercoledì pomeriggio a Roma due appuntamenti promossi dalla mozione congressuale Fiancoafianco per Martina Segretario". Si legge in una nota. "Domani sera a Bergamo, alle 20 presso la Casa del giovane (via Gavazzeni), si svolgerà l’iniziativa ‘Siamo Europei - Dal manifesto al nostro impegno’. All’appuntamento prenderanno parte il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e Paola Gilardoni dell’Alleanza contro la povertà in Lombardia. Sono previsti gli interventi di Carlo Calenda e Maurizio Martina". "Mercoledì 20 febbraio allo Scout Center di Roma (ore 17.30, Largo dello scoutismo 1) si svolgerà l’incontro ‘Gli altri siamo noi - Cittadinanza, solidarietà, sussidiarietà’, al quale prenderanno parte Matteo Richetti, Graziano Delrio, Carlo Calenda e Maurizio Martina".