27 gennaio 2019- 11:48 Pd: Martina, 'congresso aperto, interessa sostegno elettori non giochi tattici'

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - “Il congresso è apertissimo, le primarie sono un grande esercizio di democrazia partecipata. A me interessa il sostegno dei nostri elettori, non tatticismi esasperati e opportunismi. Il congresso si fa con la politica, non con la matematica e basta. Andiamo liberi al confronto con i cittadini e daremo più forza al Pd”. Così il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina, a Matera a margine di un evento in occasione della ‘Giornata della memoria’.