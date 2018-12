29 dicembre 2018- 16:58 Pd: Martina, da oggi parte mobilitazione, prepariamoci a europee

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Da oggi parte la nostra mobilitazione nel paese per l’alternativa al disastro di Lega e Cinque Stelle e per prepararci alle elezioni europee 2019”. Lo dichiara il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina. “Hanno tagliato le pensioni - prosegue Martina - aumentato le tasse, bloccato gli investimenti, tagliato a scuola e sanità. Tutto per le loro bandiere ideologiche controproducenti per gli italiani. Dalla piazza di oggi parte il nostro impegno per essere ovunque si domanda un cambiamento netto rispetto alle scelte folli di questo governo. Le elezioni europee saranno un banco di prova importante e il Pd dovrà preparare una proposta aperta, forte, unitaria alternativa a Lega e Cinque Stelle per dare casa a tanti italiani”.