29 ottobre 2018- 19:29 Pd: Martina domani si dimette e valuta candidatura, Minniti si prepara

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Maurizio Martina riunirà domani pomeriggio la segreteria Pd per formalizzare le dimissioni da segretario dem e quindi convocare l'assemblea che aprirà la fase congressuale. Insomma, ci siamo. Il congresso, nonostante le perplessità di alcuni (renziani innanzitutto), si farà. Ora si attende che sia completa la griglia dei competitors per la prossima guida del Pd. A partire dallo stesso Martina. Che sta valutando. "Aveva detto a tutti che quando sarebbe diventato reggente, non si sarebbe candidato...", viene fatto notare. Martina potrebbe contare sull'appoggio di Matteo Orfini. Anche Beppe Sala, ieri a Milano, ha lasciato intendere un apprezzamento. Non viene confermato, invece, un possibile sostegno da Graziano Delrio. Ma c'è chi scommette che Martina alla fine non si candiderà ma resterà, da uscente appunto, super partes lasciandosi mani libere. Una decisione sarà fatta a breve, visto che già l'11 novembre dovrebbe riunirsi l'assemblea che darà il via al congresso. E poi c'è Marco Minniti. Chi ci ha parlato nelle ultime ore conferma che l'ex-ministro ha deciso di candidarsi. E l'annuncio avverrà a breve. "Minniti c'è, noi ci siamo", dice un big renziano. Domani sera, intanto, l'ex-titolare del Viminale sarà a Carta Bianca su Rai 3. Non è escluso che l'annuncio possa avvenire proprio in trasmissione da Bianca Berlinguer.