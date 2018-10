29 ottobre 2018- 19:29 Pd: Martina domani si dimette e valuta candidatura, Minniti si prepara (2)

(AdnKronos) - "Con Minniti vinciamo", continuano a dire i renziani. "Nel congresso dei circoli stiamo al 70 per cento e, storicamente, i gazebo hanno sempre confermato il candidato che ha vinto tra gli iscritti". Un ottimismo che, dalle parti di Nicola Zingaretti, non viene preso in considerazione. "Intanto al congresso del Lazio si è visto come è andata... hanno preso una bella sveglia, li abbiamo stesi". Bruno Astorre, il candidato di Dario Franceschini (e di Zingaretti anche se il presidente della Regione non si era ufficialmente schierato, ndr) ha ottenuto infatti il 60,5% battendo i candidati di Matteo Orfini - Claudio Mancini che ha ottenuto il 32,4, ma ha vinto a Roma per un soffio - e quello dell'area Renzi, Andrea Alemanni (7,1%). "Ma nel Lazio, Zingaretti gioca in casa... Ha con lui i big romani", dicono i renziani alludendo a Paolo Gentiloni e Luigi Zanda, tra gli altri. Gli anti-Renzi. Così i parlamentari vicini all'ex-premier definiscono il fronte schierato con Zingaretti. Un fronte che, dicono, si sarebbe manifestato platealmente al Forum di Milano nel fine settimana. "E' stata un'adunata anti-renziana. Certi interventi, poi...". Nel mirino in particolare, c'è Federica Mogherini. "E' bello tornare a sentirsi di nuovo a casa nel nostro partito", ha detto il 'ministro' degli Esteri Ue nominata, in quel ruolo, da Renzi. "Bella gratitudine...", è il commento dei renziani.