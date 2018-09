27 settembre 2018- 11:14 Pd: Martina, domenica tutti in piazza con forza per nuova stagione impegno

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "La piazza di domenica ci darà un bel messaggio di forza, sarà il punto di partenza di questa nuova stagione di impegno per noi. Ci saranno tutti, dobbiamo dimostrare di essere una squadra più di quanto non abbiamo dimostrato fin qui. Dobbiamo essere una squadra ancora più forte, ancora più unita e poi aprirci". Lo ha affermato il segretario del Pd, ai microfoni di Radio Radio."Adesso l'obiettivo è la piazza di domenica -ha ribadito- e da lì ripartire anche per un lavoro di riprogettazione del Partito democratico. I partiti hanno nei congressi gli strumenti fondamentali per fare questo lavoro, lo faremo prima delle Europee, le primarie si possono fare a gennaio e da qui a gennaio si può fare un lavoro per mettere a fuoco i grandi obiettivi di programma, le grandi idee fondamentali".