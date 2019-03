3 marzo 2019- 12:14 Pd: Martina, 'grande partecipazione non stupisce, oggi segnale fortissimo'

Bergamo, 3 mar. (AdnKronos) - "Ho sempre detto che i nostri elettori avrebbero stupito tutti i commentatori con una partecipazione massiccia quindi non sono stupito della partecipazione ai seggi questa mattina, perché avendo girato in lungo e in largo l’Italia in questi mesi so che lo spazio dell’alternativa alla destra è più grande di quello che si vede". Lo ha affermato il candidato alla segreteria del Pd, Maurizio Martina, giungendo al seggio di Bergamo per votare alle primarie. "Oggi -ha aggiunto-?il Partito democratico darà un segnale fortissimo. E da domani dovremmo essere all’altezza del segnale che verrà dato oggi'.