13 dicembre 2018- 13:29 Pd: Martina, grazie a sindaco Taranto per il sostegno

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Ringrazio il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci per il suo sostegno alla nostra candidatura. Sono certo che il nostro lavoro comune sarà fondamentale per la città di Taranto, per il mezzogiorno e per rilanciare insieme il Partito democratico”. Lo dichiara il candidato alla Segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina.