**PD: MARTINA, IMPENSABILE APRIRE UN SECONDO TEMPO CONGRESSO**

30 giugno 2017- 18:23

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Non sarebbe pensabile aprire un secondo tempo del congresso. Non sarebbe comprensibile che si ricominciasse daccapo. Non possiamo permettercelo. Sarebbe sbagliato per tutti noi". Lo dice Maurizio Martina aprendo l'assemblea dei circoli Pd a Milano.