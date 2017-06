PD: MARTINA, IMPENSABILE APRIRE UN SECONDO TEMPO CONGRESSO (2)

30 giugno 2017- 18:27

(AdnKronos) - “L'attualità del Partito Democratico – aggiunge Martina - sta su queste frontiere, non nella polemica quotidiana da transatlantico. Se si comprendesse meglio la portata di queste sfide si capirebbe anche che senza il partito democratico l'argine alle forze populiste e antisistema sarebbe molto più fragile. Perché rimane proprio il Pd il primo argine a queste derive e bisognerebbe esserne tutti un po' più consapevoli. Ecco perché non ci può essere centrosinistra senza partito democratico. Ecco perché a noi non interesserà mai la logica nel nemico-vicino. Sia chiaro che non ci definiremo mai contro qualcuno, ma sempre per qualcosa. Per questo ha fatto bene il segretario a indicare l'orizzonte Italia 2020.”