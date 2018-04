30 aprile 2018- 15:18 **Pd: Martina, impossibile guidare partito in queste condizioni**

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - In Direzione "servirà una discussione franca e senza equivoci perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema". Lo dichiara il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.