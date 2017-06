PD: MARTINA, IN AUTUNNO FORUM PROGRAMMATICO

30 giugno 2017- 18:29

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Lanciamo qui oggi insieme il Forum programmatico nazionale per l'autunno. Sarà quello il momento fondamentale della sintesi sulle idee, sulle azioni e sulle responsabilità che vogliamo prenderci per il futuro dell'Italia”. Lo dice il vice segretario del Pd, Maurizio Martina, all'assemblea dei Circoli Pd a Milano.“Dopo la festa nazionale che quest'anno terremo a Imola dal 9 al 24 settembre – prosegue Martina - ci metteremo in viaggio per l'Italia e la percorreremo in treno ascoltando e incontrando territori, cittadini, associazioni. Sarà anche questa un'occasione straordinaria per essere all'altezza delle persone che vogliamo rappresentare. Ascolteremo tutti, ci conforteremo con chiunque, e dove ci sarà un confronto sulle idee, ci saremo noi. Dove ci saranno scontri sulle persone, o peggio ancora veti sulle persone, non ci troverete”.