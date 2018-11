27 novembre 2018- 21:06 Pd: Martina, in campo per evitare congresso- referendum

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Mi sono convinto di questo passo perché non credo che al Pd serva un congresso referendum. Perchè credo ci sia bisogno di unire le nostre forze e di dare dei messaggi di apertura, di lavorare sull'allargamento, sul cambiamento". Lo ha detto Maurizio Martina a Di Martedì su La7 alludendo a un congresso dem come referendum tra renziani e antirenziani. "Io ho paura che un congresso sostanzialmente referendum tra chi vuole difendere tutto quello che è stato e chi non vuole riconoscere i passi che abbiamo fatto in questi anni, non risolve le grandi contraddizioni del Pd" e "penso sia giusto rompere gli schemi di questo Pd per unirlo e mettere in campo una nuova generazione".