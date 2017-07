PD: MARTINA, LA NOSTRA PAROLA è FUTURO

1 luglio 2017- 16:08

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - "Si è appena concluso il nostro Forum nazionale a Milano. In questi due giorni ci siamo confrontati con storie d'impegno che dicono molto di quello che il Partito democratico può e deve essere". Lo scrive su facebook il vicesegretario Maurizio Martina. "Penso innanzitutto -aggiunge- alle testimonianze di Roberto Burioni, Mauro Berruto e Lucia Annibali. Ma anche a quelle di Insaf Dimassi, combattiva studentessa universitaria di Bologna, e di Antonio Caselli, lavoratore-imprenditore grazie alla cooperativa che ha costituito con altri. Grazie a don Luigi Ciotti per esserci stato e per le sue parole mai scontate. Al neo sindaco di Padova Sergio Giordani per il civismo che ha rappresentato vincendo domenica scorsa nella sua città".