PD: MARTINA, LA NOSTRA PAROLA è FUTURO (2)

1 luglio 2017- 16:08

(AdnKronos) - "Il Forum è stato ossigeno per noi, torniamo al lavoro sul nostro progetto aperti, inclusivi e con lo sguardo rivolto in avanti. Coi piedi ben piantati per terra e lo sguardo sul futuro. Quando il Pd lavora così, è capace di raccogliere l'attenzione e l'impegno di energie straordinarie per l'Italia. Fuori dalle polemiche interne, fuori da discorsi sulle formule e sulle tattiche. Conta la sostanza delle battaglie concrete che si fanno: per il lavoro, la salute, la cura delle persone, la cittadinanza, i diritti. La nostra parola d'ordine -conclude Martina- è oggi più di ieri una sola: futuro".