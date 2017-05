PD: MARTINA LANCIA 'DIARI DEMOCRATICI', DEM UTILI A TERRITORI

13 maggio 2017- 15:50

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "Da oggi vorrei raccontarvi ogni settimana un'esperienza concreta che il Partito democratico ha costruito sul territorio, dando priorità a quelle realizzate dai giovani che animano il Pd". Lo scrive il vicesegretario del Pd, Maurizio Martina, lanciando l'iniziativa "Diari democratici" sulla sua pagina Facebook. "Ci sono tante occasioni in cui la nostra comunità sta vicino a chi ha bisogno o realizza iniziative utili per il Paese vorrei partire per esempio con il lavoro che da 4 anni fanno i ragazzi del circolo dei Giovani Democratici Don Chisciotte nella sezione del Laurentino 38 a Roma". "Non avendo molti spazi a disposizione dove studiare - scrive Martina - il circolo nel weekend ha aperto le porte agli studenti del quartiere. Siccome capitava spesso che i ragazzi chiedessero una mano a ripassare alcune materie, allora i Giovani Democratici della zona hanno messo a disposizione le proprie competenze per aiutare nello studio i ragazzi che non potevano permettersi delle ripetizioni private. Le richieste sono andate aumentando anche per giorni in mezzo alla settimana. Per riuscire ad aiutare tutti sono stati coinvolti anche gli iscritti adulti della sezione, ciascuno con le sue competenze".