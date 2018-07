10 luglio 2018- 18:50 Pd: Martina lavora a segreteria, verso Bellanova vice

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Tra domani e dopodomani il segretario dem, Maurizio Martina, dovrebbe chiudere la composizione della squadra che lo affiancherà nei mesi di qui al congresso Pd. "Stiamo lavorando", ha detto oggi ai cronisti alla Camera. A quanto viene riferito, in pole per il ruolo di vicesegretario dem è l'ex-ministro Teresa Bellanova, vicina a Matteo Renzi e in ottimi rapporti con Martina. L'altra casella di 'peso', quella della organizzazione, dovrebbe essere affidata a Gian Pietro Dal Moro. In segreteria dovrebbe arrivare anche la franceschiniana Marina Sereni, ex-vicepresidente della Camera. Per l'area Emiliano c'è Francesco Boccia e per quella Orlando si fa il nome di Andrea Martella, coordinatore della componente, non ricandidato alle ultime elezioni. Al momento non è ancora definito se sarà presente o meno in segreteria un esponente vicino a Nicola Zingaretti.