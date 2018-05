3 maggio 2018- 16:18 Pd: Martina, M5S? Non era resa ma rilancio

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Non si è mai trattato di dire un sì o no, mai di decidere sì o no a un governo con M5S ma se lanciare una sfida culturale ai 5 Stelle, una sfida del cambiamento senza nessuna rinuncia ai nostri valori. Non una resa ma un rilancio, si trattava di immaginare questa ipotesi". Lo ha detto Maurizio Martina alla Direzione del Pd.