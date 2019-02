28 febbraio 2019- 13:21 Pd: Martina, 'mai alleati con Fi e M5S, resta ambizione maggioritaria

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "M5S e Fi senza alcun dubbio sì". Maurizio Martina risponde così al Confronto su Sky rispondendo alla domande su con chi mai si potrebbe alleare il Pd. E sulla vocazione maggioritaria, indicata per la prima volta da Walter Veltroni, osserva: "Pensarci maggioritari anche in questo tempo, è decisivo"."Ora dobbiamo ricostruire il centrosinistra partendo da un'idea di Paese, aperti a chi condivide questa sfida ma attenti a non replicare schemi del passato".