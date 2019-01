9 gennaio 2019- 13:42 Pd: Martina, mai con M5S, no ambiguità su questo

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Per Maurizio Martina un accordo tra Pd e 5 Stelle è "assolutamente impensabile", dice a Corriere Tv. E per Nicola Zingaretti? "Non lo so, lo escludo, l'ha escluso lui ma certo su questo non ci deve essere ambiguità. Ho letto l'intervista a Smeriglio" della mozione del governatore del Lazio che "abbozzava qualche scenario poi smentito da Zingaretti, bisogna essere chiari su questo".