1 ottobre 2018- 14:58 Pd: Martina, mobilitazione nel paese, venerdì segreteria a Genova

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Nei prossimi giorni ovunque nel paese ci mobiliteremo e apriremo un confronto con tutte le forze sociali, economiche e produttive e coi cittadini a partire dalle nostre proposte su giovani, famiglie con figli, lotta alla povertà, casa e investimenti per la crescita”. Lo scrive il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, in una lettera agli iscritti dem in cui elenca l’agenda dei prossimi giorni da Genova alla Perugia-Assisi. “Saremo – prosegue Martina - con la segreteria nazionale a Genova, venerdì, dove la città soffre le mancate risposte del governo dopo la tragedia. E saremo, domenica prossima, alla Marcia Perugia-Assisi perché anche quello è il nostro posto". "C’è una battaglia di valori da condurre e noi dobbiamo essere all’altezza di questo impegno. Dopo Piazza del Popolo abbiamo tutti l’energia per guardare avanti con passione, impegno e fiducia ricordandoci davvero ogni giorno che noi ‘siamo somma, non divisione’", conclude.