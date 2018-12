14 dicembre 2018- 13:23 Pd: Martina, nessun dialogo con M5S

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - "Non ci sono possibilità per un dialogo con i Cinque Stelle. E’ fondamentale per noi dialogare con gli elettori che il 4 marzo hanno votato per i Cinque Stelle e che oggi sono arrabbiati, disillusi e non capiscono perché quel movimento si è consegnato all’egemonia di Salvini”. Lo ha detto il candidato alla Segreteria del Partito Democratico, Maurizio Martina, a Radio Popolare.“Con gli elettori dei Cinque Stelle – prosegue Martina - bisogna avere un rapporto e ricostruire un dialogo, con i vertici dei Cinque Stelle non c’è nessuna possibilità di fare questo percorso per come hanno sostanzialmente ceduto tutta la loro sovranità e la loro iniziativa politica a Salvini. Ad esempio, ieri un tribunale ha sentenziato la discriminazione del comune di Lodi per le mense scolastiche e non c’è stato un dirigente del Movimento Cinque Stelle che si è pronunciato contro la scelta dell’amministrazione leghista".