23 gennaio 2019- 17:45 Pd: Martina, 'no a ulteriori divisioni'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Il Partito Democratico non può assolutamente rischiare altre divisioni. Combatterò con tutte le mie forze perché questo non accada e purtroppo vedo ancora circolare logiche che non mi piacciono. In questi mesi dopo il 4 marzo ho fatto tutti gli sforzi possibili per tenere unito il Pd. L’Unità delle nostre forze e’ una condizione fondamentale per l’alternativa a questa destra”. Così il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina a margine di un evento a Genova.