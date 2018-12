11 dicembre 2018- 08:24 Pd: Martina, non serve lanciafiamme ma ago e filo

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - “Dobbiamo cambiare il Pd, più che il lanciafiamme serve ricostruire con ago e filo. Questo è il tema del congresso che deve essere legato sempre di più al Paese. Se uno guarda a come non sono andati i salari in questi 15 anni, c’è un lavoro di ricostruzione da fare ed è un lavoro che ci riguarda”. Così Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, ai microfoni di Circo massimo su Radio Capital.