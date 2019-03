3 marzo 2019- 12:15 Pd: Martina, 'oggi può partire riscossa democratica, grazie per partecipazione'

Bergamo, 3 mar. (AdnKronos) - "Un grande grazie a tutte le volontarie e a tutti i volontari che oggi ci danno una mano a concretizzare questa straordinaria giornata di democrazia. Sono emozionato perché penso che quando migliaia e migliaia di persone partecipano insieme a una giornata come questa ci sia solo da dire grazie ai tanti elettori che si mobiliteranno. Serve una riscossa democratica e penso che oggi questa riscossa possa partire". Così il candidato alla segreteria del Pd Maurizio Martina, giungendo al seggio di Bergamo per votare alle primarie."Per me -ha aggiunto- l’imperativo dell’unità rimane una questione fondamentale per noi, noi possiamo essere un’alternativa a questa destra pericolosa che sta governando il Paese rimanendo uniti e aprendoci. Continuerò insistere anche oltre la giornata di oggi, perché l’unità dei Democratici sia la questione fondamentale per essere alternativi a questa destra".