23 settembre 2019- 22:04 Pd: Martina, 'ora percorso di riprogettazione'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Ora serve un percorso straordinario di riprogettazione del Pd. Le sue ragioni fondanti sono oggi più che mai attuali, dobbiamo interpretarle per vie nuove". Lo afferma Maurizio Martina. "Tutto è cambiato attorno a noi -aggiunge- e anche noi ora dobbiamo cambiare in profondità. Guai se lasciamo ad altri l’innovazione della risposta. Tocca a noi dimostrare che un grande partito plurale, aperto e unitario è possibile e che soluzioni personali alla questione democratica non sono una risposta"