4 marzo 2019- 12:35 **Pd: Martina, 'orgoglioso di partecipazione, impensabile mesi fa'**

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - “Sono orgoglioso del lavoro fatto in questi mesi difficili. Aiutare il nostro partito dopo la sconfitta del 4 marzo non è stato facile ma è stato necessario. Da Genova alla Diciotti, dall’Ilva di Taranto alla manifestazione di Piazza del Popolo. Non credo avremmo avuto il risultato di partecipazione di ieri qualche mese fa; non ce ne sarebbero state ancora le condizioni". Lo dice Maurizio Martina in un messaggio ai suoi sostenitori. "Ora invece sì, e ieri si è visto. Le primarie sono state un gigantesco investimento su un capitale prezioso per un partito: la fiducia. Dobbiamo esserne tutti all’altezza da oggi. Vi chiedo di continuare a lavorare insieme, impegniamoci con ancora più forza per l’Italia. C’è tanto da fare per dare agli italiani un’alternativa a questa destra pericolosa al governo, a partire dalle prossime elezioni europee. Facciamolo. Oggi più di ieri, fianco a fianco. Buon lavoro a Nicola e buon lavoro a tutti noi”, conclude.