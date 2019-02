14 febbraio 2019- 12:42 Pd: Martina, 'partire da giovani generazioni'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - “Sono profondamente convinto che la nuova stagione del Partito democratico debba partire dalle giovani generazioni. In questi anni ho toccato con mano la passione e l’impegno civico di tanti ragazzi che da Nord a Sud del Paese hanno animato storie bellissime di comunità democratica. Penso ad esempio alle buone pratiche messe in campo dai giovani Democratici di Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Cetraro, Salerno, Bari e di tanti altri che ho provato a raccontare nei mesi scorsi con i Diari democratici". Lo afferma Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, in un video pubblicato su Facebook."Con questo spirito -aggiunge- abbiamo dato vita al Forum nazionale dei circoli del Partito democratico di Milano con la precisa scelta di dare protagonismo prima di tutto a chi, nei territori, vive la militanza e la partecipazione politica come autentico servizio. C’è ancora molto lavoro da fare, ma sono certo che il futuro del nostro Partito passa necessariamente dalla loro passione civile e dal loro impegno politico”.