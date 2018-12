11 dicembre 2018- 08:17 Pd: Martina, patto azione comune tra tutti candidati

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - “Le polemiche alimentate ad arte sul non fare raggiungere ai candidati il 51% sono solo dannose. A me non interessa nulla di questo. A me interessa che le primarie siano un passo utile per l’alternativa, che tanti vadano a votare e che ci aiutino a cambiare. Domani scadono i termini per presentare le firme per le candidature. Sono pronto a costruire con gli altri candidati un patto d’azione comune, un impegno per fare un bel congresso partecipato, serio e leale fra noi". Lo dice Maurizio Martina, ai microfoni di 'Circo massimo' su Radio Capital. "C’è modo e modo di fare un congresso. Ciascuno -aggiunge- faccia la propria parte per il bene del Pd”.