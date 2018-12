11 dicembre 2018- 08:19 Pd: Martina, patto azione comune tra tutti candidati (2)

(AdnKronos) - "Basta parlare di nomi -dice ancora Martina riferendosi all'ipotesi di una presidenza affidata a Maria Elena Boschi- È la solita tattica di qualcuno che vuole solo polemiche. Non discuto di organigrammi e di congressi a tavolino. A me interessa mettere in campo un percorso di cambiamento nell’unità del partito. A me interessa portare il Pd dove non è andato in questi anni. Nei luoghi del lavoro e del disagio prima di tutto”.