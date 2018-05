3 maggio 2018- 16:24 Pd: Martina, per noi tema mai stato Salvini o Di Maio premier

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Per noi il tema non e' mai stato votare Salvini o Di Maio premier. Ma per noi il tema non potra' mai essere nemmeno sostenere un qualsivoglia percorso con Salvini, Berlusconi e Meloni come soci di riferimento. Tanto piu' impossibile chiaramente per noi un governo a trazione leghista". Lo ha detto Maurizio Martina alla Direzione del Pd.