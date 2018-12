12 dicembre 2018- 18:09 Pd: Martina presenta firme candidatura, vogliamo partito donne e giovani

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Con un gruppo di giovani Democratici abbiamo presentato la candidatura. Vogliamo un partito prima di tutto di donne e di giovani”. Lo ha affermato Maurizio Martina, presentando le firme per la propria candidatura a segretario del Pd. Sono state depositate 1987 sottoscrizioni, mentre il numero di firme raggiunto complessivamente è di oltre 15 mila.“Adesso -ha aggiunto- è il momento di unire e di aprire il Pd. Dobbiamo costruire tutti insieme questa proposta per l’alternativa alla destra. Credo in un congresso partecipato, aperto e sulle idee. Rompiamo gli schemi del passato e costruiamo le ragioni della nostra nuova appartenenza”.