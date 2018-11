10 novembre 2018- 17:53 Pd: Martina, problema non correnti, ma rapporti umani tra noi

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "Per me le correnti sono normali in un grande partito. Non sono un problema se servono ad organizzare le idee, ma lo diventano se servono solo a organizzare le filiere di potere, dare posti. Alla fine non capisce nemmeno più per chi stai facendo una cosa e ti chiedi ma per chi caz... lo sto facendo?". Lo dice Maurizio Martina all'assemblea degli under 35 dem, i 'Centofiori'. Piuttosto, per Martina, il più grande problema "su come stiamo assieme" è la perdita dei "rapporti umani. Può sembrare una cosa da psicanalisi ma è proprio così. Come fai a essere credibile quando dai l'immagine di un partito in cui non c'è l'amicizia, l'umanità?".