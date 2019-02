21 febbraio 2019- 10:05 Pd: Martina, 'rappresentiamo lavoratori che Di Maio prende in giro'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - “I lavoratori della Breda Menarini stanno ancora aspettando risposte mentre Di Maio non si fa più sentire. Lunedì io andrò dai lavoratori della Pernigotti perché dopo quello che accaduto, con la presa in giro del ministro dello Sviluppo economico, è doveroso tornare lì. Quanto ce ne sono in giro di lavoratori in queste condizioni ? Noi vogliamo rappresentare queste persone e costruire un rapporto con loro”. Così il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina, ospite di Mattino24 su Radio24.