1 ottobre 2018- 14:55 Pd: Martina ringrazia iscritti, ora avanti

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - “Grazie per la grande giornata di ieri a Roma. Grazie alle migliaia di persone presenti, e ad altre migliaia che si sono collegati alla piazza, anche essendo altrove”. Lo scrive il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, in una lettera di ringraziamento rivolta agli iscritti dem dopo la manifestazione di Piazza del Popolo. “Anche a Milano – ricorda Martina - si è svolta un’altra manifestazione amica, dando un altro segno importante di mobilitazione contro razzismo e intolleranza. Per noi a Piazza del Popolo è stata la giornata del risveglio democratico. La giornata dell’orgoglio e della consapevolezza”. “Ora, avanti – aggiunge il segretario Pd -. Questa destra pericolosa al governo va sconfitta a partire dalla questione sociale. Condonano gli evasori mentre indebitano i giovani. Non sostengono le famiglie e le imprese. Dimenticano il sud. Governano per slogan senza rendersi conto delle conseguenze delle loro provocazioni. Noi non tifiamo la spread, noi vogliamo difendere le famiglie e le imprese italiane dalla follia ideologica di questo governo che mette a rischio i sacrifici dei cittadini”.