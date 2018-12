6 dicembre 2018- 16:07 Pd: Martina, rispetto Minniti, uscire da logiche asfittiche

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "Grande rispetto per scelta di Marco Minniti, conosco la sua serietà. Quello a cui sto pensando io è un congresso che dia modo a iscritti e elettori Pd di essere partecipi di un confronto necessario per l'alternativa. Occorre da logiche asfittiche, di tattica e di posizionamento". Lo ha detto Maurizio Martina a Sky Tg24. "Io continuo a pensare che una grande forza politica deve confrontarsi in un congresso plurale, aperto".