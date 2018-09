18 settembre 2018- 20:02 Pd: Martina sbotta 'ora basta', renziani in pressing su Delrio/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - "Per Graziano -dice un esponente renziano- conta molto l'opinione della sua famiglia ma è sempre più consapevole di quanto sia delicata la situazione. Nelle settimane scorse ha sempre detto che serviva un giovane da candidare alla segreteria. Ora è meno convinto...". Certo, Delrio potrebbe essere la carta per recuperare il consenso di Areadem di Dario Franceschini, per ora schierato con Zingaretti. Ma non sembra che l'ex-ministro sia intenzionato a mollare il sostegno al presidente della regione Lazio. "Forse qualcuno di Areadem potrebbe, ma lui no", assicurano deputati di area. Con Zingaretti c'è anche la minoranza di Andrea Orlando che ha lasciato un posto di 'riguardo' per il governatore del Lazio alla festa di Dems a Rimini: parteciperà alla tavola rotonda in chiusura dell'appuntamento organizzato dagli orlandiani. Le truppe si schierano e i renziani ripetono: "Dobbiamo trovare un candidato in tempi ragionevoli". Anche perchè, di tempo, non ne resta tantissimo. Il congresso non sarà subito a novembre, come chiede Roberto Giachetti, da oggi in sciopero della fame ma, a sentire Martina, da ottobre si dovrebbe partire intanto con la fase dei congressi locali.