3 maggio 2018- 16:05 Pd: Martina, sconfitta epocale, non va rimossa ma analizzata

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - Quella del 4 marzo "è stata una delle più gravi nella storia del centrosinistra" e "la nostra discussione deve ripartire da qui perchè non possiamo rimuovere quello che è accaduto. Dobbiamo riflettere, analizzare e capire per cambiare". Lo ha detto Maurizio Martina in Direzione.