23 febbraio 2019 Pd: Martina, 'sconfitte? Zingaretti ingiusto e ingeneroso'

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "Ho detto che i miei avversari non sono Zingaretti e Giachetti ma Salvini, Di Maio e questa destra. Io non vado a caccia di singole responsabilità e vorrei un discorso comune che guardi al futuro. Dovessi guardare a questi anni, domanderei a tanti che ora fanno gli alternativi dove sono stati. Io non rinnego questi anni d’impegno, chi lo fa non ha argomenti. Non si può dire che abbiamo alle spalle solo stagioni di sconfitte. E’ ingiusto e ingeneroso”. Lo ha detto il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, a margine di una iniziativa a Padova.