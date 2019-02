13 febbraio 2019- 19:08 Pd: Martina, 'se vinco subito comitato per europee'

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Se vinco le primarie Pd del 3 marzo il giorno dopo, lunedì 4 marzo, parte il comitato nazionale per le elezioni europee per sviluppare subito il lavoro del Manifesto Siamo Europei e preparare la nostra proposta per un'Europa più sociale e più giusta contro chi la vuole distruggere". Lo ha detto il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina, a Viterbo a margine della presentazione della mozione #fiancoafianco in vista delle primarie del 3 marzo.