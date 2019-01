23 gennaio 2019- 17:15 Pd: Martina, 'segretario non può fare due mestieri'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Io penso che il nuovo segretario del Pd non possa fare due mestieri perché è troppo grande e importante questa sfida di rilancio del nostro partito per il paese per dedicarsi part-time a questo impegno. Serve un segretario che faccia solo il segretario, che giri il paese con continuità, che curi il nostro partito ogni giorno”. Lo dichiara il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina.