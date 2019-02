22 febbraio 2019- 18:15 Pd: Martina seguirà spoglio primarie al Nazareno

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - "La mozione 'Fianco a fianco' per Martina segretario seguirà lo spoglio dei risultati delle primarie del 3 marzo dalla sede nazionale del Partito democratico in via Sant’Andrea delle Fratte". Ad annunciarlo è Simona Malpezzi, portavoce della mozione Martina. “Dalle 20 - dichiara Malpezzi - ora di chiusura dei seggi saremo a Roma alla sede del Nazareno dove attenderemo in diretta assieme al nostro candidato Maurizio Martina i risultati delle primarie”.