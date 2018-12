7 dicembre 2018- 18:06 Pd: Martina, serve un congresso delle idee

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - “Insieme a tanti, io credo in un congresso delle idee. Il tema non sono i posizionamenti delle persone ma il progetto politico e le idee che il Partito democratico deve sapere sviluppare per essere all’altezza della sfida che ha di fronte soprattutto verso questa destra”. Così il candidato alla segreteria del Partito Democratico, Maurizio Martina, intervistato da Radio Radicale. “Continuiamo tenacemente a pensare – prosegue Martina - che abbiamo bisogno di organizzare un congresso che parli dell’Italia e del Partito democratico che deve cambiare il Paese".