17 luglio 2018- 19:39 Pd: Martina, si riparte da Torbellamonaca per costruire alternativa

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "Domani prima riunione della Segreteria nazionale Pd. Al lavoro per scrivere una nuova pagina, per costruire l’alternativa a questo governo degli slogan, della paura e della propaganda. Si riparte pancia a terra, occupandosi dei bisogni delle persone. Lavoro, casa, sicurezza, inclusione, integrazione". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Maurizio Martina. "Partiamo dai nostri valori, dai valori della nostra comunità. Apriamo porte e finestre a chi vuole impegnarsi con noi. Anche per questo saremo a Tor Bella Monaca. E ancora per questo andremo avanti anche nelle prossime settimane in altri luoghi e con altri incontri. Dall’Europa ai territori, dai territori alla nuova Europa possibile. Riprendiamo la nostra via d'impegno", conclude.