PD: MARTINA, SIAMO PARTITO MEDIAZIONE E RESPONSABILITà

30 giugno 2017- 18:27

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - “Dare vita a un forum nazionale dei circoli significa dare protagonismo prima di tutto a chi, nei territori, vive la militanza e la partecipazione politica come autentico servizio”. Lo dice il vice segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, aprendo a Milano i lavori del Forum nazionale dei Circoli Pd. “Abbiamo davanti a noi – prosegue Martina - una sfida ambiziosa e necessaria. Fare un partito nuovo contemporaneo. Farlo aperto, inclusivo e radicato. Un partito umile e utile, come ci ha insegnato l'esperienza delle magliette gialle. Penso al partito della mediazione sociale. Della nuova responsabilità sociale. Per riannodare i fili tra bisogni e interessi, fra aspettative individuali e necessità collettive. Un progetto in grado di ascoltare e capace di costruire alleanze nella società, con le persone in carne ed ossa, con le associazioni e le comunità, prima ancora che con sigle di partito”.