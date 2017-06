PD: MARTINA, SINISTRA? LA TROVATE IN COSE FATTE

30 giugno 2017- 18:26

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - “Se cercate la sinistra la trovate nell'introduzione per la prima volta nella storia di questo paese del reddito di inclusione contro la povertà per oltre 600mila famiglie”. Lo ha detto il vice segretario del Pd, Maurizio Martina, intervenendo al Forum nazionale dei circoli Pd.“Se cercate la sinistra – ha aggiunto Martina - la trovate nel superamento di Equitalia, da domani. La trovate nei 19 miliardi di recupero di evasione fiscale del 2016 e nella diminuzione della pressione fiscale per famiglie e imprese. La trovate nell'anticipo pensionistico finalmente attivo e già chiesto ad oggi da oltre 30mila persone. Nelle otto salvaguardie per gli esodati della legge Fornero"."La trovate nel bonus cultura che ha interessato 350mila ragazzi. Se cercate la sinistra la trovate anche nella quattordicesima estesa da domani a tre milioni e mezzo di pensionati. Ma la trovate ancora nelle unioni civili, nella legge contro il caporalato, nella norma contro i licenziamenti in bianco, nella legge sugli ecoreati, nel ripristino del falso in bilancio, nelle scelte contro la corruzione e per la legalità”.