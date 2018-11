27 novembre 2018- 21:20 Pd: Martina, tra Bersani e Boschi? Io lavoro per unire

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Io con Pier Luigi Bersani ho fatto un percorso che non disconoscerò mai. E con Maria Elena ho lavorato al governo, assumendomi anche responsabilità spesso complicate. Non è che devo scegliere tra l'uno e l'altro. Io sono Maurizio Martina e per quel che posso unisco le forze di quelli che vogliono lavorare contro questa deriva pericolosa per il paese". Lo dice Maurizio Martina a Di Martedì quando gli viene chiesto chi sceglierebbe tra Pier Luigi Bersani e Maria Elena Boschi.