5 novembre 2018- 19:02 Pd: Martina vede Corbyn, fronte comune progressisti

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "È necessario un fronte comune della sinistra progressista per sconfiggere a ogni latitudine la destra nazionalista che scommette su paure e divisioni”. Questo il messaggio che emerge dall’incontro a Londra tra il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, con il Leader del Labour, Jeremy Corbyn, come si legge in una nota.“Per farlo -sottolinea Martina- occorre una forte agenda di cambiamento sociale che rimetta al centro dell’impegno progressista innanzitutto la lotta alle diseguaglianze, il futuro delle nuove generazioni, il lavoro di qualità contro le nuove precarietà e il contrasto ai cambiamenti climatici che stanno coinvolgendo ogni territorio. Occorre costruire un’iniziativa globale che unisca le energie di coloro che non vogliono consegnare il futuro dei popoli alla nuova destra nazionalista che ovunque investe nel mercato elettorale su odio e rancore". "L’esperienza di questi anni dei laburisti inglesi è molto interessante innanzitutto per la grande capacità di coinvolgimento e mobilitazione delle giovani generazioni su battaglie di equità, giustizia e solidarietà”. Durante l’incontro i due esponenti hanno discusso anche della delicata fase di Brexit.