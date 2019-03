7 marzo 2019- 17:26 Pd: Miccoli, 'in Sicilia stop congressi provinciali e stop polemiche'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "La vittoria di Nicola Zingaretti in Sicilia e l'alta partecipazione al voto verificatasi in tutta la regione, apre una nuova possibile stagione di rilancio del Pd siciliano, propedeutica ad un buon risultato sia alle prossime elezioni europee, sia a quelle amministrative di aprile. Proprio in virtù di queste scadenze e per creare un clima di condivisione delle scelte che metta da parte definitivamente scontri e divisioni, chiediamo il rinvio dei congressi provinciali previsti nel mese di marzo". Lo dichiara Marco Miccoli, rappresentante di Nicola Zingaretti nella Commissione Nazionale per il Congresso."Condivisione e rispetto del pluralismo, saranno caratteristiche fondanti del nuovo corso del Pd di Zingaretti. Chiediamo pertanto anche la fine immediata della campagna di polemiche e attacchi personali, effettuata tramite i social network e con l'utilizzo di interviste sulle pagine dei giornali locali. Il confronto in un partito è sempre cosa sana, ma è utile se fatto all’interno degli organismi dirigenti deputati. Anche su questo è tempo di inaugurare una nuova stagione”, conclude.