26 ottobre 2019- 18:00 Pd: Miceli, 'aprire a moderati che non hanno più casa in Forza Italia'

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - Il replicarsi dell'alleanza di governo con il M5S ma anche l'apertura nei confronti dei moderati e di Forza Italia in particolare. E' così che il deputato dem Carmelo Miceli immagina il futuro per il Partito democratico, al netto dell'addio di Renzi e della nascita di Italia Viva e con la 'minaccia' della destra sovranista. "Credo che sia assolutamente necessario immaginare di allargare - dice parlando all'Adnkronos a margine di un evento del Pd a Palermo - Penso che non si possa immaginare di chiudersi in un recintino piccolo piccolo nel quale trattiamo, o ci facciamo trattare, da quelli di Italia Viva come avversari. Parlo dell'alleanza con il M5S ma anche della necessità di aprire a un mondo moderato che non ha più casa in Forza Italia".